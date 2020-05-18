Каменский: в следующем сезоне КХЛ станет ещё интереснее и ровнее
- РИА Новости
«Есть шанс, что с введением потолка зарплат региональные клубы получат больше возможностей приобретать высококлассных хоккеистов. Думаю, благодаря этому в следующем сезоне наш чемпионат станет ещё интереснее и ровнее, что будет способствовать росту интереса к соревнованию», — приводят слова Каменского «Известия».
В сезоне-2020/21 потолок зарплат составит 900 млн рублей.
Ранее сообщалось, что экс-хоккеист «Витязя» Мирасти стал вождём племени индейцев.