Экс-хоккеист «Витязя» Мирасти стал вождём племени индейцев

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Бывший тафгай «Витязя» Джон Мирасти рассказал, как переживает пандемию коронавируса.
Экс-хоккеист «Витязя» Мирасти стал вождём племени индейцев
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Я являюсь вождём нашего племени индейцев, потому провожу много времени, проверяя людей общины. Много занимался охотой и рыбалкой, добывая людям мясо для еды. Проверяем наших старейшин, помогаем им, если это необходимо. Также я много времени проводил на ранчо, работая с лошадьми, ремонтируя заборы и загоны. Мои дети становятся настоящими всадниками», — цитирует Мирасти Sports.kz

Канадец провёл два сезона в Континентальной хоккейной лиге, выступая сначала за «Витязь», а затем за казахстанский «Барыс».

Ранее хоккеист Вей сменил ЦСКА на СКА.

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