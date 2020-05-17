Источник: НХЛ может завершить сезон стадией плей-офф на 24 команды
- РИА Новости
«На этих выходных на заседании комитета по возобновлению сезона НХЛ и НХЛПА добились прогресса в осуждении формата плей-офф с участием 24 команд. Источники подчёркивают, что предстоит проделать много работы, но очевидно, что выходные принесли определённую пользу. Следующие переговоры ожидаются в течение ближайших двух дней», — написал обозреватель Пьер Лебрюн в своём Twitter.
При этом он отметил, что НХЛ может объявить о возобновлении сезона уже на следующей неделе.
Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
Ранее Овечкин предположил, когда возобновится сезон НХЛ.