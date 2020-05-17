Ягудин — о переходе Трусовой: мы не должны быть за кого-то или против кого-то

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал переход Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«Я придерживаюсь формулы «перешла и перешла». Как начнётся сезон, старты покажут правильность или неправильность её выбора. У Трусовой есть голова на плечах, есть родители. Если они решили, что им некомфортно в данной среде, это вообще не моё дело. Я желаю здоровья и сил тренерскому коллективу Тутберидзе, также желаю, чтобы у Трусовой всё получилось. Мы не должны быть за кого-то или против кого-то, мы должны болеть за то, чтобы побеждали российские спортсмены. Молодец, ничего больше тут не сказать», — приводит слова Ягудина «Спорт-Экспресс».

15-летняя Трусова является бронзовым призёром чемпионата Европы и финала Гран-при по фигурному катанию. На первенствах России она завоёвывала серебряную и бронзовую медали.

Ранее Трусова порассуждала, почему её переход от Тутберидзе к Плющенко вызвал бурную и неоднозначную реакцию в России.