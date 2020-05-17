В «Локомотиве» довольны работой Кикнадзе

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Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что в клубе довольны работой генерального директора Василия Кикнадзе.
В «Локомотиве» довольны работой Кикнадзе
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«На сегодняшний день, да, довольны. Есть ли у менеджерской команды кредит доверия? Не понимаю, что значит «кредит доверия». Если вы имеете в виду, что она может делать всё, что захочет, то нет. Если говорить о том, что менеджерская команда в настоящее время делает всё, чтобы выполнить поставленные задачи, то да», — приводит слова Мещерякова Sportbox.

58-летний Кикнадзе занимает должность гендиректора «Локомотива» с декабря 2018 года.

Ранее в «Локомотиве» объяснили, почему не продлили с Сёминым контракт до конца сезона.

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