В «Локомотиве» довольны работой Кикнадзе

Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что в клубе довольны работой генерального директора Василия Кикнадзе.

«На сегодняшний день, да, довольны. Есть ли у менеджерской команды кредит доверия? Не понимаю, что значит «кредит доверия». Если вы имеете в виду, что она может делать всё, что захочет, то нет. Если говорить о том, что менеджерская команда в настоящее время делает всё, чтобы выполнить поставленные задачи, то да», — приводит слова Мещерякова Sportbox.

58-летний Кикнадзе занимает должность гендиректора «Локомотива» с декабря 2018 года.

Ранее в «Локомотиве» объяснили, почему не продлили с Сёминым контракт до конца сезона.