В «Локомотиве» объяснили, почему не продлили с Сёминым контракт до конца сезона

Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, почему клуб не стал продлевать соглашение с Юрием Сёминым до завершения нынешнего сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

«Такой вариант также оценивался. Но следующий сезон стартует через неделю после окончания нынешнего. Представьте, Марко Николич бы пришёл в новую команду, которую вообще не знает, не видел, при этом нет ни одного дня подготовительного периода. Мы посчитали, что это неправильно», — приводит слова Мещерякова Sportbox.

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1992 по 2005 год и в 2009—2010 годах. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка.

Ранее сообщалось, что Сёмин отказался стать почётным главным тренером «Локомотива».