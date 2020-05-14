Сёмин отказался стать почётным главным тренером «Локомотива»

Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин заявил, что не принял предложение совета директоров команды стать почётным наставником.

«Я ответил отказом. Пока я главный тренер «Локомотива» до 31 мая, пока ничего не планирую делать», — приводит слова Сёмина РИА Новости.

73-летний специалист возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. Под его руководством команда трижды стала чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка.

Ранее председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, что «Локомотив» предложил Сёмину, после того как было принято решение не продлевать с ним контракт.