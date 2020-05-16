СМИ: «Авангард» добровольно опустится из ФНЛ в ПФЛ из-за сокращения бюджета

Руководство курского «Авангарда» приняло решение, что клуб опустится в следующем сезоне Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ) в связи с сокращением бюджета.

Как сообщает «Матч ТВ», в следующем сезоне бюджет клуба составит 100 млн рублей, а об отказе выступать в ФНЛ «Авангард» объявит на следующей неделе.

Отмечается, что клуб точно попрощается с 12 игроками команды, у которых истекают контракты.

На момент остановки сезона в ФНЛ из-за коронавируса «Авангард» занимал 13-е место. Клуб является финалистом Кубка России сезона-2017/18.

Ранее сообщалось, что худшие команды ФНЛ смогут избежать вылета, если пройдут лицензирование.