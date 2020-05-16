СМИ: «Авангард» добровольно опустится из ФНЛ в ПФЛ из-за сокращения бюджета
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Как сообщает «Матч ТВ», в следующем сезоне бюджет клуба составит 100 млн рублей, а об отказе выступать в ФНЛ «Авангард» объявит на следующей неделе.
Отмечается, что клуб точно попрощается с 12 игроками команды, у которых истекают контракты.
На момент остановки сезона в ФНЛ из-за коронавируса «Авангард» занимал 13-е место. Клуб является финалистом Кубка России сезона-2017/18.
Ранее сообщалось, что худшие команды ФНЛ смогут избежать вылета, если пройдут лицензирование.