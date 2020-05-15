Худшие команды ФНЛ смогут избежать вылета, если пройдут лицензирование
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- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба ФНЛ. Турнир был остановлен после 27 туров из 38 запланированных.
«В соответствии с сегодняшним решением исполкома РФС, места в ФНЛ на следующий сезон сохраняют команды, занимавшие по итогам сыгранной части первенства места с 16-го по 20-е и получившие лицензию. Наконец, право сыграть в Олимп-первенстве ФНЛ сезона-2020/21 получат победители групп Олимп-ПФЛ, итоги которой сегодня были утверждены по состоянию на 17 марта, при условии получения ими соответствующей лицензии», — гласит сообщение.
Ранее в «Торпедо» выразили разочарование решением РФС завершить чемпионат ФНЛ.