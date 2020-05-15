Худшие команды ФНЛ смогут избежать вылета, если пройдут лицензирование

Короткая ссылка
Клубы, которые по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) заняли места с 16-го по 20-е, не вылетят в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ), если смогут получить лицензию на следующий сезон
Худшие команды ФНЛ смогут избежать вылета, если пройдут лицензирование
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба ФНЛ. Турнир был остановлен после 27 туров из 38 запланированных. 

«В соответствии с сегодняшним решением исполкома РФС, места в ФНЛ на следующий сезон сохраняют команды, занимавшие по итогам сыгранной части первенства места с 16-го по 20-е и получившие лицензию. Наконец, право сыграть в Олимп-первенстве ФНЛ сезона-2020/21 получат победители групп Олимп-ПФЛ, итоги которой сегодня были утверждены по состоянию на 17 марта, при условии получения ими соответствующей лицензии», — гласит сообщение.

Ранее в «Торпедо» выразили разочарование решением РФС завершить чемпионат ФНЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить