Худшие команды ФНЛ смогут избежать вылета, если пройдут лицензирование

Клубы, которые по итогам сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) заняли места с 16-го по 20-е, не вылетят в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ), если смогут получить лицензию на следующий сезон

Об этом сообщает пресс-служба ФНЛ. Турнир был остановлен после 27 туров из 38 запланированных.

«В соответствии с сегодняшним решением исполкома РФС, места в ФНЛ на следующий сезон сохраняют команды, занимавшие по итогам сыгранной части первенства места с 16-го по 20-е и получившие лицензию. Наконец, право сыграть в Олимп-первенстве ФНЛ сезона-2020/21 получат победители групп Олимп-ПФЛ, итоги которой сегодня были утверждены по состоянию на 17 марта, при условии получения ими соответствующей лицензии», — гласит сообщение.

Ранее в «Торпедо» выразили разочарование решением РФС завершить чемпионат ФНЛ.