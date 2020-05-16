Глава UFC: Нурмагомедов сейчас опустошён из-за ситуации с отцом

Короткая ссылка
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о разговоре с чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым о ситуации с его отцом Абдулманапом.
Глава UFC: Нурмагомедов сейчас опустошён из-за ситуации с отцом
  • РИА Новости

«Поговорил с Хабибом после того, как узнал, что случилось. Понятное дело, что он сейчас опустошён. Но он очень гордый парень и предпочитает вести себя по-мужски», — цитирует Уайта MMA Fighting.

Он отметил, что представляет, насколько спортсмену тяжело в данной ситуации.

«Когда я разговаривал с ним, мы уже собирались выслать им с Гэтжи контракт на бой. Но потом произошёл ряд странных вещей, что, понятное дело, помешало нам всё завершить», — добавил Уайт.

25 апреля отец чемпиона UFC Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией. 3 мая его доставили в Москву из-за ухудшения состояния. 13 мая появилась информация, что он находится в коме, но уже 14 мая спортивный комментатор и друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов заявил, что специалист вышел из комы.

Ранее Тони Фергюсон заявил, что рад улучшению состояния отца Нурмагомедова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить