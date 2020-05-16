Глава UFC: Нурмагомедов сейчас опустошён из-за ситуации с отцом

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о разговоре с чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым о ситуации с его отцом Абдулманапом.

«Поговорил с Хабибом после того, как узнал, что случилось. Понятное дело, что он сейчас опустошён. Но он очень гордый парень и предпочитает вести себя по-мужски», — цитирует Уайта MMA Fighting.

Он отметил, что представляет, насколько спортсмену тяжело в данной ситуации.

«Когда я разговаривал с ним, мы уже собирались выслать им с Гэтжи контракт на бой. Но потом произошёл ряд странных вещей, что, понятное дело, помешало нам всё завершить», — добавил Уайт.

25 апреля отец чемпиона UFC Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией. 3 мая его доставили в Москву из-за ухудшения состояния. 13 мая появилась информация, что он находится в коме, но уже 14 мая спортивный комментатор и друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов заявил, что специалист вышел из комы.

Ранее Тони Фергюсон заявил, что рад улучшению состояния отца Нурмагомедова.