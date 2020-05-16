Фергюсон — Нурмагомедову: рад, что твоему папе лучше

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Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон поблагодарил чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова за поддержку после боя с Джастином Гэтжи.
Фергюсон — Нурмагомедову: рад, что твоему папе лучше
  • Reuters

«Уважение. Но ты всё ещё должен мне 20 отжиманий. Рад, что твоему папе лучше. Вскоре встретимся, парень. Продолжай готовиться к настоящему финалу», — написал Фергюсон в своём Instagram, прикрепив сообщение Нурмагомедова, в котором выразил надежду, что с американцем всё в порядке.

9 мая Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на турнире UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с Нурмагомедовым. До этого именно Фергюсон должен был подраться с россиянином, но их бой, который был запланирован на 18 апреля, был отменён из-за пандемии коронавируса.

25 апреля отец чемпиона UFC Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией. 3 мая его доставили в Москву из-за ухудшения состояния. 13 мая появилась информация, что он находится в коме, но уже 14 мая спортивный комментатор и друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов заявил, что специалист вышел из комы.

Ранее менеджер Али Абдель-Азиз обратился к находящемуся в больнице Абдулманапу Нурмагомедову.

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