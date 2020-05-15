Менеджер Абдель-Азиз: Абдулманап Нурмагомедов создаёт не только чемпионов, но и порядочных людей

Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, обратился к его отцу Абдулманапу Нурмагомедову, который в настоящее время находится в одной из больниц Москвы.

«Абдулманап создаёт не только чемпионов, но и порядочных людей. Мне выпал шанс увидеться с ним дважды. Каждый раз мы соревновались, и он побеждал, потому что он знает, как побеждать. Не только силой, но и любовью, знаниями и мудростью. Я люблю тебя, старший брат, мы все сейчас боремся», — написал Абдель-Азиз на своей странице в Twitter.

Кроме того, он признался, что все знакомые относятся к Абдулманапу Нурмагомедову с огромным уважением, а также назвал его настоящим лидером и горцем. При этом он отметил, что Нурмагомедов-старший являются не только наставником для своих спортсменов, но также братом и отцом.

Ранее обладатель титула временного чемпиона UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи выразил поддержку Абдулманапу Нурмагомедову, отцу действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.