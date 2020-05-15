Мещеряков — о возобновлении РПЛ: по-моему, мы надеемся на русский авось

Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков признался, что решение о возобновлении чемпионата России по футболу вызывает у него определённые вопросы.

«Я за то, чтобы футбол возвращался. Но у меня вопрос к деталям. Во-первых, протокол, на который ссылаются все, никто не видел. Оценивать, что там написано и как выполнить это на практике, я не могу. Также возобновление тренировочного процесса. В ряде регионов можно тренироваться, а в других регионах этого делать нельзя. Как с точки зрения спортивного равенства РФС планирует решить этот вопрос? Договорится со всеми регионами о том, чтобы клубам разрешили тренироваться с завтрашнего дня? Если у нас спортсмен заболел, у него происходят осложнения в лёгких, что для профессионального спортсмена означает длительный перерыв или завершение карьеры, и РФС в этих условиях всех спортсменов застраховывает, то к кому спортсмен тогда будет подавать иск — к клубу или РФС?» — приводит ТАСС слова Мещерякова.

Также он прокомментировал заявление президента Российского футбольного союза Александра Дюкова о том, что в случае новой паузы в турнире итоги будут определяться по последнему сыгранному туру.

«Тогда зачем начинать? По-моему, мы надеемся на русский авось. Сейчас все переподпишут контракты с игроками, клубы понесут дополнительные расходы на организацию матчей», — добавил Мещеряков.

Чемпионат РПЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса, должен быть возобновлён 21 июня.

Ранее в «Ахмате» отметили, что в РФС не учитывали мнение клубов при решении о доигровке РПЛ.