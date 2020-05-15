СМИ: Ещё одна команда «Формулы-1» заложит базу и исторические болиды из-за пандемии

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Британская команда «Формулы-1» McLaren намерена взять кредиты для оптимизации финансового состояния, заложив свою базу и коллекцию исторических болидов.
СМИ: Ещё одна команда «Формулы-1» заложит базу и исторические болиды из-за пандемии
  • Reuters

Как сообщает Motorsport, команда после неудачной попытки попросить финансовой помощи (£150 млн) у правительства Великобритании намерена получить £275 млн, заложив базу в Уокинге и коллекцию машин, которые оцениваются в £200 млн и £250 млн соответственно.

При этом в McLaren не дали чёткого комментария по данному вопросу, заявив, что, подобно другим представителям бизнеса, команда серьёзно пострадала от пандемии и ищет различные варианты выхода из текущего положения.

McLaren — вторая старейшая команда в пелотоне после Ferrari, она была основана в 1963 году. На счету пилотов команды 182 побед в 867 Гран-при. McLaren восемь раз выигрывал Кубок конструкторов. 12 раз пилоты британской команды становились чемпионами мира, в последний раз — в 2008 году.

Прежде к подобным мера была вынуждена прибегнуть одна из старейших команд «Формулы-1» — Williams.

Ранее сообщалось, что в Ferrari не исключили выступлений в IndyCar.

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