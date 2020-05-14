В Ferrari не исключили выступлений в IndyCar

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Итальянская команда «Формулы-1» Ferrari рассматривает возможность выступления в гоночной серии IndyCar.
В Ferrari не исключили выступлений в IndyCar
  • Reuters

«Мы в Ferrari чувствуем ответственность перед своими работниками. И поскольку мы заботимся об их будущем, мы ищем для компании альтернативы «Формуле-1». Сейчас я могу подтвердить, что мы рассматриваем IndyCar. Этот чемпионат сильно отличается от «Формулы-1», но в 2022 году его ждёт смена регламента. Мы также рассматриваем гонки на выносливость и другие автоспортивные дисциплины», — приводит Sky Italia слова руководителя команды Маттиа Бинотто.

В 1980-х Ferrari создала машину для выступлений в IndyCar и намеревалась уйти из «Формулы-1», но этого не произошло.

В настоящее время все участники IndyCar используют одинаковые шасси, которые строит итальянская фирма Dallara, на которые команды могут установить один из двух двигателей — Chevrolet либо Honda.

Ранее сообщалось, что Марио Андретти позвал Ferrari в IndyCar.

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