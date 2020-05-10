Андретти позвал Ferrari в IndyCar

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Чемпион «Формулы-1» и победитель «Инди-500» Марио Андретти предложил команде Ferrari попробовать свои силы в чемпионате IndyCar.
Андретти позвал Ferrari в IndyCar
  • Reuters

«Заполучить Ferrari в качестве участника чемпионата было бы здорово. Причём не только в качестве моториста, но и в качестве производителя шасси. Да, для этого придётся скорректировать правила — ну и что? Я предлагаю руководителю Ferrari Маттии Бинотто обратиться с этой идеей к владельцу IndyCar Роджеру Пенске», — приводит слова Андретти-старшего Motorsport со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

В 1980-х Ferrari создала машину для выступлений в IndyCar и намеревалась уйти из «Формулы-1», но этого не произошло.

В настоящее время все участники IndyCar используют одинаковые шасси, которые строит итальянская фирма Dallara, на которые команды могут установить один из двух двигателей — Chevrolet либо Honda.

Ранее Ральф Шумахер заявил, что Ferrari никто не держит в «Формуле-1».

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