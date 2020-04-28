Ральф Шумахер: Ferrari никто не держит в «Формуле-1»

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер, младший брат семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, высказал мнение о ситуации вокруг возможного ухода команды Ferrari из чемпионата из-за уменьшения размера максимально разрешённого бюджета на сезон.

«Позиция Ferrari раздражает — скучно слушать аргументы команды. Впереди непростые времена, ситуация неопределённая. Даже топ-команды не могут сказать, что их будущее чётко определено. Сейчас участие в «Формуле-1» обходится слишком дорого. И если Ferrari не хочет снижать затраты — пусть уходит. Её в «Формуле-1» никто не держит», — приводит слова Шумахера Motorsport со ссылкой на Sky Sports.

Ferrari, уже не впервые угрожающая своим уходом, выступает в «Формуле-1» с 1950 года, когда был создан чемпионат. В активе итальянской команды 16 побед в Кубке конструкторов, ещё 15 раз гонщики Ferrari становились чемпионами мира. Всего за рулём Ferrari было выиграно 238 гонок в 995 Гран-при.

Ранее сообщалось, что Ferrari может уйти из «Формулы-1» из-за уменьшения потолка бюджетов, позже в команде опровергли данную информацию.