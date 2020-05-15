Футболист «Ислочи» сообщил о случаях заражения коронавирусом в команде

Короткая ссылка
Нападающий белорусского футбольного клуба «Ислочь» Момо Янсане сообщил, что несколько игроков команды заразились коронавирусом.
Футболист «Ислочи» сообщил о случаях заражения коронавирусом в команде
  • @fcisloch
  • Twitter

«Хочу сообщить вам, что несколько членов нашей команды больны коронавирусом. Желаю им всем скорейшего выздоровления. Хотелось бы, чтобы были применены санитарно-эпидемиологические меры, включая карантин, до того как мы продолжим играть в футбол. Да поможет нам Бог», — написал Янсане в своём Twitter.

Следующий матч «Ислочи» в рамках чемпионата Белоруссии запланирован на 17 мая. Игра должна пройти в Минске с местным «Динамо».

Ранее сообщалось, что матч чемпионата Белоруссии перенесён из-за подозрения на COVID-19 у футболиста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить