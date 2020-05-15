Футболист «Ислочи» сообщил о случаях заражения коронавирусом в команде
- @fcisloch
«Хочу сообщить вам, что несколько членов нашей команды больны коронавирусом. Желаю им всем скорейшего выздоровления. Хотелось бы, чтобы были применены санитарно-эпидемиологические меры, включая карантин, до того как мы продолжим играть в футбол. Да поможет нам Бог», — написал Янсане в своём Twitter.
Следующий матч «Ислочи» в рамках чемпионата Белоруссии запланирован на 17 мая. Игра должна пройти в Минске с местным «Динамо».
Ранее сообщалось, что матч чемпионата Белоруссии перенесён из-за подозрения на COVID-19 у футболиста.