Футболист «Ислочи» сообщил о случаях заражения коронавирусом в команде

Нападающий белорусского футбольного клуба «Ислочь» Момо Янсане сообщил, что несколько игроков команды заразились коронавирусом.

«Хочу сообщить вам, что несколько членов нашей команды больны коронавирусом. Желаю им всем скорейшего выздоровления. Хотелось бы, чтобы были применены санитарно-эпидемиологические меры, включая карантин, до того как мы продолжим играть в футбол. Да поможет нам Бог», — написал Янсане в своём Twitter.

Следующий матч «Ислочи» в рамках чемпионата Белоруссии запланирован на 17 мая. Игра должна пройти в Минске с местным «Динамо».

Ранее сообщалось, что матч чемпионата Белоруссии перенесён из-за подозрения на COVID-19 у футболиста.