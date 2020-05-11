Матч чемпионата Беларуси перенесён из-за подозрения на COVID-19 у футболиста
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- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте организации.
Изначально игра должна была состояться 15 мая на стадионе «Трактор» в Минске, но она будет перенесена из-за подозрения на коронавирус у игрока ФК «Минск».
Кроме того, по той же причине перенесли матч тура первой лиги Белоруссии между дзержинским «Арсеналом» и ГОБЖД, который должен был пройти 16 мая.
Чемпионат Белоруссии — один из немногих футбольных турниров в мире, в котором продолжают играть, несмотря на пандемию коронавируса.
Ранее сообщалось, что в Англии разрешили возобновить спортивные соревнования с 1 июня.