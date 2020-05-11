Матч чемпионата Беларуси перенесён из-за подозрения на COVID-19 у футболиста

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Исполком Ассоциации Белорусской федерации футбола принял решение о переносе матча девятого тура чемпионата страны между «Минском» и «Неманом» из-за подозрения на коронавирус у игрока.
Матч чемпионата Беларуси перенесён из-за подозрения на COVID-19 у футболиста
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте организации.

Изначально игра должна была состояться 15 мая на стадионе «Трактор» в Минске, но она будет перенесена из-за подозрения на коронавирус у игрока ФК «Минск».

Кроме того, по той же причине перенесли матч тура первой лиги Белоруссии между дзержинским «Арсеналом» и ГОБЖД, который должен был пройти 16 мая.

Чемпионат Белоруссии — один из немногих футбольных турниров в мире, в котором продолжают играть, несмотря на пандемию коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Англии разрешили возобновить спортивные соревнования с 1 июня.

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