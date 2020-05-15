Месси о коронавирусе: риск заражения повсюду, но об этом не нужно думать слишком много

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Нападающий и капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси высказал мнение о ситуации с пандемией коронавируса.
Месси о коронавирусе: риск заражения повсюду, но об этом не нужно думать слишком много
  • Reuters

«Риск заражения повсюду. Когда ты покидаешь свой дом, ты уже с ним сталкиваешься. Поэтому я считаю, что об этом не нужно думать слишком много. Невозможно заставить себя не хотеть никуда идти. Но мы понимаем, что необходимо следовать правилам и принимать максимальные меры предосторожности», — приводит слова Месси Marca со ссылкой на печатную версию Sport.es.

Он отметил, что с нетерпением ждёт возобновления соревнований.

«Знаем, что всё будет странно, ведь на трибунах не будет людей, и мы не хотим, чтобы нас разлучили с нашими семьями. Но нужно посмотреть, как это будет выглядеть», — добавил аргентинский форвард.

Сезон испанской Примеры был приостановлен из-за пандемии коронавируса, как и многие другие турниры в Европе. На момент паузы было сыграно 27 из 38 туров.

Ранее глава Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что не знает точной даты возобновления сезона.

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