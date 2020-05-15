Уайт посоветовал Фергюсону сделать перерыв в выступлениях

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт обратился к бойцу лёгкого веса Тони Фергюсону с просьбой повременить с возвращением в октагон.

«Что касается Тони Фергюсона, хотел бы, чтобы он взял перерыв после воскресного поединка», — цитирует Уайта MMA Fighting.

Таким образом, глава UFC не поддержал идею экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. По мнению ирландца, Фергюсону стоит вернуться в клетку и провести поединок с бывшим претендентом на титул Дастином Порье.

Фергюсон потерпел поражение от Джастина Гэтжи на турнире UFC 249 и не смог продлить свою беспроигрышную серию до 13 боёв.

Ранее Уайт восхитился стойкостью чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, чей отец Абдулманап Нурмагомедов в настоящее время находится в больнице.