Уайт посоветовал Фергюсону сделать перерыв в выступлениях
- Reuters
«Что касается Тони Фергюсона, хотел бы, чтобы он взял перерыв после воскресного поединка», — цитирует Уайта MMA Fighting.
Таким образом, глава UFC не поддержал идею экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. По мнению ирландца, Фергюсону стоит вернуться в клетку и провести поединок с бывшим претендентом на титул Дастином Порье.
Фергюсон потерпел поражение от Джастина Гэтжи на турнире UFC 249 и не смог продлить свою беспроигрышную серию до 13 боёв.
Ранее Уайт восхитился стойкостью чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, чей отец Абдулманап Нурмагомедов в настоящее время находится в больнице.