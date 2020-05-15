Чеферин считает, что во Франции поторопились с решением завершить сезон
- Reuters
«Моё личное мнение заключается в том, что сезон был завершён слишком рано. Это не идеальная вещь, потому что ситуация может улучшиться и все смогут вернуться к игре, за исключением нескольких чемпионатов. Опять же, если это решение правительства, что могут сделать клубы? Или лига? Они ничего не могут сделать. Но для меня это решение было преждевременным», — приводит слова Чеферина beIN Sports.
Сезон Лиги 1 был досрочно завершён из-за запрета французских властей на проведение массовых мероприятий до 1 сентября.
Ранее сообщалось, что «Лион» подал в суд на LFP за досрочное завершение сезона.