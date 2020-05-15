Чеферин считает, что во Франции поторопились с решением завершить сезон

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказал мнение что Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) поторопилась с принятием решения о досрочном завершении сезона французской Лиги 1.
Чеферин считает, что во Франции поторопились с решением завершить сезон
  • Reuters

«Моё личное мнение заключается в том, что сезон был завершён слишком рано. Это не идеальная вещь, потому что ситуация может улучшиться и все смогут вернуться к игре, за исключением нескольких чемпионатов. Опять же, если это решение правительства, что могут сделать клубы? Или лига? Они ничего не могут сделать. Но для меня это решение было преждевременным», — приводит слова Чеферина beIN Sports.

Сезон Лиги 1 был досрочно завершён из-за запрета французских властей на проведение массовых мероприятий до 1 сентября.

Ранее сообщалось, что «Лион» подал в суд на LFP за досрочное завершение сезона.

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