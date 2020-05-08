«Лион» подал в суд на LFP за досрочное завершение сезона

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола сообщил о том, что клуб подал два судебных иска на Профессиональную футбольную лигу Франции (LFP) за досрочное завершение сезона.

«Совет директоров «Лиона» принял решение подать иск. Деньги — не главная забота для «Лиона». Сперва мы потребовали изучить возможность возобновления сезона. Решение министра спорта Роксаны Марасиняню основано на дате 3 августа, которой нет в отчётах УЕФА. Мы можем подробно обсудить с премьер-министром Эдуаром Филиппом и министром здравоохранения Оливье Вераном протоколы здравоохранения, которым был дан зелёный свет во всех европейских странах, и посмотреть, есть ли шанс возобновить сезон», — заявил Ола в интервью L’Équipe du Soir.

Также президент «Лиона» добавил, что клуб хочет опротестовать результаты завершившегося сезона.

«Второй иск касается того, как был досрочно завершён сезон в Лиге 1 и как были рассчитаны итоговые результаты. Мы хотим выяснить, законно ли это… Нам надо проанализировать вещи, посмотреть, не повредит ли клубам это решение. Денег это не касается, а лишь определённых решений в общих интересах», — добавил Ола.

По итогам сезона «Лион» занял седьмое место в чемпионате и впервые за долгое время не попал в еврокубки.

Ранее сообщалось, что президент «Лиона» надеется на возобновление сезона в чемпионате Франции.