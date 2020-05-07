Президент «Лиона» надеется на возобновление сезона в чемпионате Франции

Президент футбольного клуба «Лион» Жан-Мишель Оляс высказался о досрочном завершении сезона французской Лиги 1, выразив надежду на возобновление чемпионата.

«Мы на неправильном пути. Возможно, ещё не поздно попытаться сделать что-то последовательное, видя, что происходит по всей Европе. У нас есть время до конца августа и, возможно, сентябрь, чтобы закончить», — цитирует Оляса L'Équipe.

Он отметил, что из-за досрочного завершения сезона потери французского футбола могут составить €700 млн, а также подчеркнул, что ни одна из топовых европейских лиг пока не сомневается в возможности доиграть сезон.

«Пока есть жизнь, есть надежда. Для всех разумных людей сегодня был достигнут очень важный рубеж», — добавил Оляс.

Сезон Лиги 1 был досрочно завершён в связи с тем, что во Франции запретили проведение массовых мероприятий до 1 сентября. При этом, несмотря на досрочное завершение сезона, лидирующий в чемпионате ПСЖ всё равно был признан чемпионом. На момент приостановки турнира в нём было сыграно 28 туров. «Лион» занимал седьмую строчку.

Ранее сообщалось, что ПСЖ посвятил победу в чемпионате Франции медицинским работникам.