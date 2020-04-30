ПСЖ посвятил победу в чемпионате Франции медицинским работникам

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Президент футбольного клуба ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи заявил, что победа в чемпионате Франции посвящается медицинским работникам, которые борются с коронавирусом.
ПСЖ посвятил победу в чемпионате Франции медицинским работникам
  • © FRANCK FIFE / AFP

«Мы хотели бы посвятить победу в Лиге 1 медицинским работникам и другим ежедневным героям, которые находятся на передовой. Их самопожертвование в течение многих недель заслужило наше глубочайшее восхищение», — цитирует Аль-Хелаифи официальный сайт клуба.

Напомним, что сезон Лиги 1 был досрочно завершён, в связи с тем что во Франции запретили проведение массовых мероприятий до 1 сентября. На момент приостановки турнира в нём было сыграно 28 туров.

Ранее Лига 1 признала ПСЖ чемпионом Франции сезона-2019/20.

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