Лига 1 признала ПСЖ чемпионом Франции сезона-2019/20

ПСЖ признан чемпионом французской Лиги 1 сезона-2019/20, который был завершён досрочно в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщается на официальном сайте Лиги 1.

Таким образом, парижане стали девятикратными чемпионами страны.

Напомним, что сезон Лиги 1 был досрочно завершён в связи с тем, что во Франции запретили проведение массовых мероприятий до 1 сентября. На момент приостановки турнира в нём было сыграно 28 туров.

Ранее сообщалось, что президент и министр спорта Франции убеждают ведущие лиги Европы досрочно завершить сезон.