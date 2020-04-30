Лига 1 признала ПСЖ чемпионом Франции сезона-2019/20

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ПСЖ признан чемпионом французской Лиги 1 сезона-2019/20, который был завершён досрочно в связи с пандемией коронавируса.
Лига 1 признала ПСЖ чемпионом Франции сезона-2019/20
  • © UEFA Pool / Handout via www.imag / Global Look Press

Об этом сообщается на официальном сайте Лиги 1.

Таким образом, парижане стали девятикратными чемпионами страны.

Напомним, что сезон Лиги 1 был досрочно завершён в связи с тем, что во Франции запретили проведение массовых мероприятий до 1 сентября. На момент приостановки турнира в нём было сыграно 28 туров.

Ранее сообщалось, что президент и министр спорта Франции убеждают ведущие лиги Европы досрочно завершить сезон.

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