Лига 1 признала ПСЖ чемпионом Франции сезона-2019/20
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Об этом сообщается на официальном сайте Лиги 1.
Таким образом, парижане стали девятикратными чемпионами страны.
Напомним, что сезон Лиги 1 был досрочно завершён в связи с тем, что во Франции запретили проведение массовых мероприятий до 1 сентября. На момент приостановки турнира в нём было сыграно 28 туров.
Ранее сообщалось, что президент и министр спорта Франции убеждают ведущие лиги Европы досрочно завершить сезон.