СМИ: «Локомотив» предложит Сёмину должность в структуре клуба

Московский «Локомотив» предложит главному тренеру команды Юрию Сёмину должность в структуре клуба.

Об этом сообщает Sport24.

До этого появилась информация, что «Локомотив» в ближайшие дни объявит об отставке специалиста с поста главного тренера.

Сёмин возглавляет «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с клубом с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, а также шесть раз была обладателем Кубка России и трижды — Суперкубка.

В качестве претендента на его должность в прессе называют сербского специалиста Марко Николича, который до этого работал в сербском «Партизане», венгерском «Види» и словенской «Олимпии».

Ранее Сёмин отреагировал на информацию о своей скорой отставке с поста главного тренера «Локомотива».