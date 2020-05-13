СМИ: «Локомотив» предложит Сёмину должность в структуре клуба
- РИА Новости
Об этом сообщает Sport24.
До этого появилась информация, что «Локомотив» в ближайшие дни объявит об отставке специалиста с поста главного тренера.
Сёмин возглавляет «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с клубом с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, а также шесть раз была обладателем Кубка России и трижды — Суперкубка.
В качестве претендента на его должность в прессе называют сербского специалиста Марко Николича, который до этого работал в сербском «Партизане», венгерском «Види» и словенской «Олимпии».
Ранее Сёмин отреагировал на информацию о своей скорой отставке с поста главного тренера «Локомотива».