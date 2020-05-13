СМИ: «Локомотив» предложит Сёмину должность в структуре клуба

Короткая ссылка
Московский «Локомотив» предложит главному тренеру команды Юрию Сёмину должность в структуре клуба.
СМИ: «Локомотив» предложит Сёмину должность в структуре клуба
  • РИА Новости

Об этом сообщает Sport24.

До этого появилась информация, что «Локомотив» в ближайшие дни объявит об отставке специалиста с поста главного тренера.

Сёмин возглавляет «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с клубом с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, а также шесть раз была обладателем Кубка России и трижды — Суперкубка.

В качестве претендента на его должность в прессе называют сербского специалиста Марко Николича, который до этого работал в сербском «Партизане», венгерском «Види» и словенской «Олимпии».

Ранее Сёмин отреагировал на информацию о своей скорой отставке с поста главного тренера «Локомотива».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить