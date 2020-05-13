Сёмин отреагировал на информацию о скорой отставке с поста главного тренера «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на информацию о своей скорой отставке.

«С этими вопросами не ко мне, а к генеральному директору», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Сёмин возглавляет «Локомотив» с 2016 года. До этого он проработал с командой с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. Под его руководством команда трижды стала чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны.

В качестве претендента на его должность в прессе называют сербского специалиста Марко Николича, который до этого работал в сербском «Партизане», венгерском «Види» и словенской «Олимпии».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» в ближайшие дни объявит об уходе Сёмина.