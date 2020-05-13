Экс-футболист «Спартака» Тихонов объяснил, почему играл под 11-м номером

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, почему играл под 11-м номером.

«Я был нападающим. Играл в паре с Сергеем Родионовым и с Валерием Шмаровым. Как Володя Бесчастных уехал в Германию, освободился 11-й номер. С ним у меня пошло. А ещё мне мама рассказывала. Когда дети рождаются, то им дают бирки. Ну, чтобы не перепутать. Так вот у меня была бирка с 11-м номером. Это я уже потом узнал. Возможно, номер оказался счастливым», — цитирует Тихонова «Чемпионат».

Тихонов выступал за «Спартак» с 1992 по 2000 и в 2011 году. В составе красно-белых он восемь раз стал чемпионом России, а также два раза выиграл Кубок страны.

Ранее Тихонов выразил недоумение по поводу возможного ухода Юрия Сёмина из «Локомотива».