Тихонов выразил недоумение по поводу возможного ухода Сёмина из «Локомотива»

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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Енисея» Андрей Тихонов высказался о возможном уходе Юрия Сёмина из «Локомотива».
Тихонов выразил недоумение по поводу возможного ухода Сёмина из «Локомотива»
  • © fclm.ru

«Его любят болельщики, и он очень уважаем всеми футболистами и тренерами. Идут какие-то подводные течения в самом «Локомотиве», возможно, его «я» кому-то не нравится. В руководстве есть определённые проблемы с ним. Ещё несколько лет назад его хотели выпроводить, а сейчас опять появился такой момент. У Юрия Павловича есть результат, я не знаю, почему его хотят выгнать», — приводит слова Тихонова «Чемпионат». 

Специалист также назвал Сёмина приятным человеком. 

«Сёмин индивидуальность и личность, такие люди добавляют эмоций нашему чемпионату. Пускай он кричит на всех, пускай его штрафуют, но это эмоции нашей игры», — добавил Тихонов. 

Ранее актёр Валерий Баринов назвал «глупостью и подлостью» возможное увольнение Сёмина из «Локомотива».

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