Актёр Баринов — о возможном увольнении Сёмина из «Локомотива»: это глупость и подлость

Известный актёр Валерий Баринов, который является болельщиком московского «Локомотива», отреагировал на слухи о возможном увольнении главного тренера команды Юрия Сёмина.

«Сёмину никто ничего не говорил, и я никаких официальных заявлений не слышал. Слухи разные доходят. Всем понятно, что это глупость, но это ещё и подлость. Мне понравилось заявление болельщиков «Локомотива», а генеральный директор в своём ответе ничего не сказал», — цитирует Баринова РИА Новости.

Сёмин возглавляет «Локомотив» с 2016 года. До этого он проработал с командой с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. Под его руководством команда трижды стала чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны.

В качестве замены на его должность называют сербского специалиста Марко Николича, который до этого работал в сербском «Партизане», венгерском «Види» и словенской «Олимпии».

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил Сёмина с днём рождения, вспомнив о своей игре под его руководством.