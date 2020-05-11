Черчесов поздравил Сёмина с днём рождения, вспомнив о своей игре под его руководством
- РИА Новости
«32 года назад мне посчастливилось провести под руководством Юрия Сёмина в «Локомотиве» первый полноценный футбольный сезон, ставший определяющим в моей футбольной карьере. Тренер доверил мне место в стартовом составе во всех 30 играх чемпионата, которые я отыграл от первой до последней минуты. И сегодня Юрий Павлович так же молод душой и предан любимому делу. С днём рождения!» — написал Черчесов в своём Instagram.
11 мая Сёмину исполнилось 73 года.
Черчесов выступал за «Локомотив» в 1988 году, после чего вернулся в «Спартак», где стал основным вратарём.
Ранее эксперт высказался о возможной отставке Сёмина из «Локомотива».