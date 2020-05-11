Черчесов поздравил Сёмина с днём рождения, вспомнив о своей игре под его руководством

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поздравил наставника «Локомотива» Юрия Сёмина с днём рождения, вспомнив о своей игре под его руководством.
Черчесов поздравил Сёмина с днём рождения, вспомнив о своей игре под его руководством
  • РИА Новости

«32 года назад мне посчастливилось провести под руководством Юрия Сёмина в «Локомотиве» первый полноценный футбольный сезон, ставший определяющим в моей футбольной карьере. Тренер доверил мне место в стартовом составе во всех 30 играх чемпионата, которые я отыграл от первой до последней минуты. И сегодня Юрий Павлович так же молод душой и предан любимому делу. С днём рождения!» — написал Черчесов в своём Instagram.

11 мая Сёмину исполнилось 73 года.

Черчесов выступал за «Локомотив» в 1988 году, после чего вернулся в «Спартак», где стал основным вратарём.

Ранее эксперт высказался о возможной отставке Сёмина из «Локомотива».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить