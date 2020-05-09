Эксперт высказался о возможной отставке Сёмина из «Локомотива»

Бывший советник президента «Локомотива» Лев Гоберман высказал мнение по поводу слухов о возможной отставке Юрия Сёмина с поста главного тренера команды.

«Спортивных причин для отставки Сёмина нет, их даже обсуждать бессмысленно. Единственная причина, которая, вероятно, придумана: якобы Сёмин — тяжёлый, невыносимый человек, который не может найти общий язык с любым руководством. Из этого следует вывод, что компания «РЖД» не может подчиняться даже великому тренеру и должна продемонстрировать, что у неё так нельзя и она требует подчинения. На самом деле всё совершенно не так», — приводит слова Гобермана «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что у Сёмина не возникало сложностей в работе с руководителями клубов, которые непосредственно вкладывали свои собственные средства в команды, и, наоборот, конфликты возникали, когда им пытались управлять люди, не отвечающие за результат своими деньгами.

«Сама по себе ситуация выглядит дикой. И если она реализуется, то это подтвердит мне, что в своих рассуждениях о странности структуры управления «Локомотива» я прав. Эта структура может случайно принять хорошее решение, как с назначением Сёмина в 2016-м, но по своей сути обречена принимать плохие. Если его увольнение произойдёт, оно побьёт все рекорды и по неверности, и по несвоевременности», — добавил эксперт.

Сёмин возглавляет «Локомотив» с 2016 года. До этого он проработал с командой с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. Под его руководством команда трижды стала чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что Василий Кикнадзе ответил на обращение болельщиков «Локомотива» в поддержку Сёмина.