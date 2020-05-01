Кикнадзе ответил на обращение болельщиков «Локомотива» в поддержку Сёмина

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе отреагировал на обращение болельщиков в поддержку главного тренера команды Юрия Сёмина.

«Первое. Мне важно знать мнение болельщиков — как объединений, так и каждого человека, которому дорог «Локомотив». Убеждён, что руководитель клуба обязан слушать и слышать различные суждения о векторе развития клуба и предпринимаемых действиях, быть открытым к обсуждению. Вместе с тем ответственность за принимаемые решения всегда будет лежать на руководителе. Предпринимая те или иные шаги, я осознаю это в полной мере», — приводит слова Кикнадзе пресс-служба «Локомотива».

Он отметил, что, во-вторых, его молчание в СМИ не связано с отказом от общения, а обусловлено односторонним освещением, скандальными заявлениями и другим негативом, из-за чего и был сокращён уровень публичности.

«Третье. Успехи Юрия Сёмина в клубе не могут ставиться под сомнение. Он легенда «Локомотива»! Четвёртое. Считаю необходимым подчеркнуть, что, согласно уставу, совет директоров клуба согласовывает по представлению генерального директора кандидатуры для назначения на ключевые руководящие должности, в том числе и на позицию главного тренера. Ваше мнение, безусловно, должно быть учтено при принятии решения наряду со многими другими, не менее важными факторами, которые влияют на окончательный выбор», — подытожил гендиректор клуба.

По информации СМИ, Сёмин может досрочно покинуть должность главного тренера «Локомотива», которую снова занял в 2016 году. До этого он проработал с командой с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год. В качестве замены на его должность называют сербского специалиста Марко Николича.

Ранее сообщалось, что Гаджи Гаджиев назвал безобразием ситуацию вокруг Сёмина в «Локомотиве».