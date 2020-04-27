Гаджиев назвал безобразием ситуацию вокруг Сёмина в «Локомотиве»

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Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев высказался в связи с возможным уходом многолетнего тренера «Локомотива» Юрия Сёмина с поста главного тренера команды.
Гаджиев назвал безобразием ситуацию вокруг Сёмина в «Локомотиве»
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Ситуация вокруг Юрия Павловича вызывает недоумение и возмущение. Это же открытое безобразие! Все видят, что со стороны специалистов и болельщиков никто не пользуется такой популярностью за спортивные и человеческие качества, как Юрий Павлович. Значит, есть какие-то личные интересы. Из элементарного уважения, конечно, нужно продлевать контракт. В Европе для таких людей существует особый статус, они могут оставаться и по истечении контракта. Если бы у Юрия Павловича не получалось и клуб хотел бы усилить тренерскую позицию, то предложили бы ему нормальную деятельность в «Локомотиве». А здесь предварительный контракт заключают с тем, кто не соответствует уровню клуба. Безусловно, имеют место чьи-то личные интересы. Мещерякова или Кикнадзе — не имеет значения. Никто не имеет права принимать решения в «Локомотиве», исходя из своих интересов», — цитирует Гаджиева Sport24.

По информации СМИ, железнодорожники не будут продлевать контракт с 72-летним Юрием Сёминым, а его место займёт 40-летний серб Марко Николич.

Ранее сообщалось, что известно о возможном уходе Сёмина из «Локомотива» и подписании контракта с Николичем.

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