Глава UFC заявил, что Нурмагомедов готов провести следующий бой в сентябре

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил ему о готовности провести следующий поединок в сентябре.

«На самом деле я разговаривал с Хабибом сегодня. Он сказал мне, что будет готов биться в сентябре. Я знаю, что буквально сегодня сам говорил про лето. Мы обменивались сообщениями, и мне показалось, что Хабиб готов к этому. Но он всё же сказал про сентябрь», — сказал Уайт в эфире Sportsnet.

По словам президента UFC, он хочет провести бой Нурмагомедова на бойцовском острове, так как не уверен, что ситуация с коронавирусом нормализуется.

Следующим соперником Нурмагомедова должен стать Джастин Гэтжи, который техническим нокаутом одержал победу над Тони Фергюсоном в главном бою на турнире UFC 249 в Джексонвилле.

Ранее Фергюсон жёстко ответил Конору Макгрегору, который до этого говорил, что его компания занималась продвижением американского бойца.