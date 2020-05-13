Фергюсон — Макгрегору: возьми себя в руки и держись подальше от бутылки
- Reuters
«Ты никогда не представлял меня. А даже если так, значит, ты работал на меня и оставил меня без денег. Возьми себя в руки и держись подальше от бутылки. Продолжай в том же духе, болван-чемпион», — написал Фергюсон в своём Twitter.
9 мая Фергюсон потерпел поражение техническим нокаутом от Джастина Гэтжи в главном бою на турнире UFC 249 в Джексонвилле.
Ранее Артём Лобов заявил, что уверен в победе Макгрегора над Хабибом Нурмагомедовым в возможном бое-реванше.