СМИ: Медики клубов Серии А недовольны протоколом возобновления сезона и грозят увольнением
- РИА Новости
По информации Football Italia, недовольство работников медицинских штабов коллективов обусловлено протоколом возобновления чемпионата Италии по футболу сезона-2019/20. Отмечается, что в соответствии с ним юридическую ответственность за заражение игроков коронавирусом будут нести лично клубные медики.
Как сообщил глава Ассоциации медиков по футболу Энрико Кастеллаччи, многие работники данной сферы в клубах Серии А крайне недовольны подобным пунктом протокола и могут покинуть команды.
Ранее сообщалось, что фанаты «Торино» выступили против возобновления сезона в Серии А.