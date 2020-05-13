СМИ: Медики клубов Серии А недовольны протоколом возобновления сезона и грозят увольнением

Представители медицинских штабов клубов итальянской Серии А недовольны опубликованным протоколом возобновления чемпионата Италии по футболу и рассматривают вариант увольнения.

По информации Football Italia, недовольство работников медицинских штабов коллективов обусловлено протоколом возобновления чемпионата Италии по футболу сезона-2019/20. Отмечается, что в соответствии с ним юридическую ответственность за заражение игроков коронавирусом будут нести лично клубные медики.

Как сообщил глава Ассоциации медиков по футболу Энрико Кастеллаччи, многие работники данной сферы в клубах Серии А крайне недовольны подобным пунктом протокола и могут покинуть команды.

Ранее сообщалось, что фанаты «Торино» выступили против возобновления сезона в Серии А.