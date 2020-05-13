СМИ: Медики клубов Серии А недовольны протоколом возобновления сезона и грозят увольнением

Короткая ссылка
Представители медицинских штабов клубов итальянской Серии А недовольны опубликованным протоколом возобновления чемпионата Италии по футболу и рассматривают вариант увольнения.
СМИ: Медики клубов Серии А недовольны протоколом возобновления сезона и грозят увольнением
  • РИА Новости

По информации Football Italia, недовольство работников медицинских штабов коллективов обусловлено протоколом возобновления чемпионата Италии по футболу сезона-2019/20. Отмечается, что в соответствии с ним юридическую ответственность за заражение игроков коронавирусом будут нести лично клубные медики.

Как сообщил глава Ассоциации медиков по футболу Энрико Кастеллаччи, многие работники данной сферы в клубах Серии А крайне недовольны подобным пунктом протокола и могут покинуть команды.

Ранее сообщалось, что фанаты «Торино» выступили против возобновления сезона в Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить