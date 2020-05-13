Фанаты «Торино» выступили против возобновления чемпионата Италии по футболу
- Reuters
Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, болельщики итальянского коллектива не поддержали идею возобновления розыгрыша итальянской Серии А. Они разместили рядом со стадионом «Торино» баннеры с резкими высказываниями в адрес тех, кто выступает за проведение первенства.
На полотнах выражена жёсткая критика в отношении людей, желающих возобновить розыгрыш чемпионата Италии по футболу в период пандемии коронавируса.
Ранее министр здравоохранения Италии Сандра Зампа рассказала, в каком случае текущий сезон чемпионата страны по футболу может быть вновь остановлен.