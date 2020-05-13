Фанаты «Торино» выступили против возобновления чемпионата Италии по футболу

Болельщики футбольного клуба «Торино» выступили против идеи возобновления розыгрыша чемпионата Италии.

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, болельщики итальянского коллектива не поддержали идею возобновления розыгрыша итальянской Серии А. Они разместили рядом со стадионом «Торино» баннеры с резкими высказываниями в адрес тех, кто выступает за проведение первенства.

На полотнах выражена жёсткая критика в отношении людей, желающих возобновить розыгрыш чемпионата Италии по футболу в период пандемии коронавируса.

Ранее министр здравоохранения Италии Сандра Зампа рассказала, в каком случае текущий сезон чемпионата страны по футболу может быть вновь остановлен.