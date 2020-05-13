Фанаты «Торино» выступили против возобновления чемпионата Италии по футболу

Короткая ссылка
Болельщики футбольного клуба «Торино» выступили против идеи возобновления розыгрыша чемпионата Италии.
Фанаты «Торино» выступили против возобновления чемпионата Италии по футболу
  • Reuters

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, болельщики итальянского коллектива не поддержали идею возобновления розыгрыша итальянской Серии А. Они разместили рядом со стадионом «Торино» баннеры с резкими высказываниями в адрес тех, кто выступает за проведение первенства.

На полотнах выражена жёсткая критика в отношении людей, желающих возобновить розыгрыш чемпионата Италии по футболу в период пандемии коронавируса.

Ранее министр здравоохранения Италии Сандра Зампа рассказала, в каком случае текущий сезон чемпионата страны по футболу может быть вновь остановлен.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить