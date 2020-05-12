Стало известно, в каком случае сезон Серии А может быть вновь остановлен

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Министр здравоохранения Италии Сандра Зампа рассказала, в каком случае текущий сезон чемпионата страны по футболу может быть вновь остановлен.
Стало известно, в каком случае сезон Серии А может быть вновь остановлен
  • РИА Новости

«Если кто-либо в клубе сдаст положительный тест на коронавирус, сезон будет остановлен. Карантин будет автоматическим. Если вы не остановитесь, вирус остановит вас. Любить футбол — значит заботиться о людях, которые в нём работают. Единственная причина, по которой мы вообще говорим о возобновлении чемпионата, заключается в экономических последствиях», — приводит слова Зампы Football Italia.

Ранее футболист «Аталанты» скончался от аневризмы головного мозга.

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