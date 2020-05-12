Российский боец UFC Олейник опроверг информацию об отстранении от боёв на полгода

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Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник опроверг информацию о своём отстранении от соревнований на полгода по медицинским показаниям после турнира UFC 249.
Российский боец UFC Олейник опроверг информацию об отстранении от боёв на полгода
  • © Reinaldo Reginato/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Первый раз слышу. У меня стандартное отстранение на 45 дней, так как есть рассечение», — приводит слова Олейника ТАСС.

42-летний Олейник одержал победу над Вердумом на UFC 249 раздельным решением судей. Теперь на его счету 59 побед, 13 поражений и одна ничья в MMA.

Ранее сообщалось, что власти Украины пока не запрещали показывать бои с участием Нурмагомедова.

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