Российский боец UFC Олейник опроверг информацию об отстранении от боёв на полгода
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«Первый раз слышу. У меня стандартное отстранение на 45 дней, так как есть рассечение», — приводит слова Олейника ТАСС.
42-летний Олейник одержал победу над Вердумом на UFC 249 раздельным решением судей. Теперь на его счету 59 побед, 13 поражений и одна ничья в MMA.
Ранее сообщалось, что власти Украины пока не запрещали показывать бои с участием Нурмагомедова.