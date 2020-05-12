Тактаров оценил идею проведения турнира UFC без зрителей

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Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров поделился мнением о проведении турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249 при пустых трибунах.
Тактаров оценил идею проведения турнира UFC без зрителей
  • Reuters

«Соревнование получилось нормальным. Без зрителей, конечно, скучновато. Думаю, от этого страдают и сами бойцы. Тот же Тони Фергюсон так и не завёлся в поединке с Джастином Гэтжи. Возможно, как раз из-за того, что в зале была такая тишина, а может, он просто повзрослел», — приводят слова Тактарова «Известия».

При этом он выразил мнение, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата приняло правильное решение, устроив турнир в разгар пандемии коронавируса. Тактаров отметил, что зрителям надоело пересматривать старые матчи.

Тактаров отметил заслуги президента UFC Даны Уайта, назвав его «большим молодцом».

Ранее стали известны гонорары бойцов за участие в турнире UFC 249.

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