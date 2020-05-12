СМИ огласили гонорары бойцов за участие в турнире UFC 249

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Стали известны гонорары спортсменов Абсолютного бойцовского чемпионата, принявших участие в турнире UFC 249 в Джексонвилле.
СМИ огласили гонорары бойцов за участие в турнире UFC 249
  • Reuters

По информации журналиста Джеда Гудмана, больше всех за выступление на турнире UFC 249 получил Тони Фергюсон. Гонорар участника главного поединка составил $500 тыс., в то время как его соперник Джастин Гэтжи, новый временный чемпион в лёгком весе, получил $350 тыс.

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо также заработал $350 тыс., а его соперник Доминик Круз — $300 тыс. 

Гонорар российского бойца тяжёлого веса Алексея Олейника составил $160 тыс.

Ранее ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор высмеял слова чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова после победы американца Джастина Гэтжи над соотечественником Тони Фергюсоном.

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