СМИ огласили гонорары бойцов за участие в турнире UFC 249

Стали известны гонорары спортсменов Абсолютного бойцовского чемпионата, принявших участие в турнире UFC 249 в Джексонвилле.

По информации журналиста Джеда Гудмана, больше всех за выступление на турнире UFC 249 получил Тони Фергюсон. Гонорар участника главного поединка составил $500 тыс., в то время как его соперник Джастин Гэтжи, новый временный чемпион в лёгком весе, получил $350 тыс.

One more time, here are the purses for #UFC249pic.twitter.com/vnTAdQVTep — Jed I. Goodman (@jedigoodman) May 12, 2020

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо также заработал $350 тыс., а его соперник Доминик Круз — $300 тыс.

Гонорар российского бойца тяжёлого веса Алексея Олейника составил $160 тыс.

Ранее ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор высмеял слова чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова после победы американца Джастина Гэтжи над соотечественником Тони Фергюсоном.