Талалаев рассказал о пользе увеличения замен при ротации стартовых составов

Бывший главный тренер «Химок» Андрей Талалаев выразил мнение, что увеличение замен с трёх до пяти в Российской премьер-лиге (РПЛ) поможет командам нивелировать ошибки, которые были допущены при ротации стартового состава.

«Условно, у нас идёт уже третья-четвёртая игра подряд. Футболисты не успевают до конца восстановиться, и тренер встраивает в состав от четырёх до шести игроков резерва. Но после долгого отсутствия соревновательной практики войти в игру очень непросто. Тогда на помощь придут замены — например, можно будет убрать трёх человек уже по ходу первого тайма», — пояснил Талалаев в интервью RT.

Эксперт также предположил, что команды с длинными скамейками запасных выиграют от данного правила гораздо больше, чем их соперники.

Ранее бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов объяснил необходимость возобновления сезона РПЛ.