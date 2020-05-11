Рахимов объяснил необходимость возобновления сезона РПЛ

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Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов объяснил, почему необходимо возобновить и доиграть текущий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).
Рахимов объяснил необходимость возобновления сезона РПЛ
  • globallookpress.com

По его мнению, если это не произойдёт в ближайшее время, то впоследствии футболистам будет ещё тяжелее набирать форму.

«Мы же не знаем, когда вновь начнём играть, произойдёт ли это в июне или июле. А может, и вовсе придётся ждать окончания всех еврокубков. Кроме того, сложно предположить, что будет в октябре, не повторится ли история с пандемией. В таком случае нам придётся прерывать уже новый чемпионат. Поэтому нынешний сезон желательно доиграть, хоть он и получится скомканным», — заявил Рахимов в интервью RT.

Ранее экс-тренер «Химок» Андрей Талалаев поддержал увеличение замен в РПЛ с трёх до пяти.

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