Талалаев поддержал увеличение замен в РПЛ с трёх до пяти

Бывший тренер «Химок» Андрей Талалаев выразил уверенность, что увеличение замен с трёх до пяти в Российской премьер-лиге поможет командам в ситуации ускоренной подготовки к оставшимся матчам.

«Дополнительные замены являются разумным решением. Для введения этого правила есть две причины. Во-первых, все понимают, что встречи будут проходить без зрителей. Поэтому нужен качественный продукт, чтобы многомиллиардная аудитория получала удовольствие от просмотра футбола по телевидению. У игроков будут дольше сохраняться силы, уровень интенсивности, а значит, и зрелищности не упадёт. Во-вторых, нужно провести большое количество матчей в короткие сроки, а времени на восстановление будет меньше, чем обычно. То есть тренерским штабам придётся прибегнуть к постоянной ротации составов», — сказал Талалаев в интервью RT.

Специалист также отметил, что пока до конца не изучено воздействие коронавируса на организм и неизвестно, какую реакцию вызовут нагрузки у переболевших.

Ранее экс-тренер «Ахмата» Рашид Рахимов заявил, что не видит смысла в сокращении времени таймов в РПЛ.