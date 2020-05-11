Рахимов не видит смысла в сокращении времени таймов в РПЛ
- РИА Новости
«Осталось сыграть всего восемь туров и четыре матча в кубке страны. У англичан поболее будет, поэтому там, может быть, и имеет смысл из-за недостаточного количества времени. У игроков будет возможность восстанавливаться в течение двух-трёх дней. А зачем это в РПЛ? Можно, конечно, играть по 40 минут без компенсированного времени, но в таком случае многое будет зависеть от разных нюансов», — отметил Рахимов в беседе с RT.
Ранее сообщалось, что клубы АПЛ обсуждали идею сокращения продолжительности матчей.