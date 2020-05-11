Шлеменко: не расстроен, что не будет боя Фергюсона и Нурмагомедова

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Российский боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал поражение Тони Фергюсона от Джастина Гэтжи на турнире UFC 249.
Шлеменко: не расстроен, что не будет боя Фергюсона и Нурмагомедова
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Не удивлён исходу боя Фергюсона и Гэтжи. Я на 100% был уверен, что он закончится досрочно. Фергюсон дважды согнал вес, плюс он готовился на совершенно противоположного бойца — Нурмагомедова. Мне кажется, Тони просто рискнул и не смог реализоваться. Мне было видно, что у него были проблемы чисто тактического плана. Ещё скажу, что он испытывал проблемы с физикой. Я не расстроен, что не будет встречи Фергюсона и Хабиба. Зато мы увидим поединок Нурмагомедова с Гэтжи», — приводит слова Шлеменко РИА Новости.

Фергюсон проиграл Гэтжи техническим нокаутом в бою за временный чемпионский титул в лёгком весе. Помимо пояса, на кону стояла возможность провести бой с регулярным чемпионом дивизиона — Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее сообщалось, как в мире MMA отреагировали на исход главного боя UFC 249.

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