Шлеменко: не расстроен, что не будет боя Фергюсона и Нурмагомедова

Российский боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал поражение Тони Фергюсона от Джастина Гэтжи на турнире UFC 249.

«Не удивлён исходу боя Фергюсона и Гэтжи. Я на 100% был уверен, что он закончится досрочно. Фергюсон дважды согнал вес, плюс он готовился на совершенно противоположного бойца — Нурмагомедова. Мне кажется, Тони просто рискнул и не смог реализоваться. Мне было видно, что у него были проблемы чисто тактического плана. Ещё скажу, что он испытывал проблемы с физикой. Я не расстроен, что не будет встречи Фергюсона и Хабиба. Зато мы увидим поединок Нурмагомедова с Гэтжи», — приводит слова Шлеменко РИА Новости.

Фергюсон проиграл Гэтжи техническим нокаутом в бою за временный чемпионский титул в лёгком весе. Помимо пояса, на кону стояла возможность провести бой с регулярным чемпионом дивизиона — Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее сообщалось, как в мире MMA отреагировали на исход главного боя UFC 249.