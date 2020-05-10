Безуглов: все те вещи, которые уже сделаны, позволяют максимально безопасно провести матчи РПЛ

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Глава медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) и врач сборной России Эдуард Безуглов высказал мнение о ситуации вокруг возможного возобновления сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Безуглов: все те вещи, которые уже сделаны, позволяют максимально безопасно провести матчи РПЛ
  • РИА Новости

«Сейчас ситуация небольшая, есть группы риска, для которых вирус может носить фатальный характер. Знаю, что руководство РПЛ проделывает большой объём работы, чтобы возобновить турнир. Сейчас все те вещи, которые уже сделаны, позволяют максимально безопасно провести матчи РПЛ. Без зрителей, конечно. РФС также принимает все меры в полном объёме», — приводит слова Безуглова «Матч ТВ».

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров. 

Ранее сообщалось, что Александр Алаев призвал прекратить дискуссии на тему возможного возобновления сезона РПЛ.

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