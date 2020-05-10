Алаев призвал прекратить дискуссии на тему возможного возобновления сезона РПЛ

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев высказал мнение о ситуации вокруг возможного возобновления сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Алаев призвал прекратить дискуссии на тему возможного возобновления сезона РПЛ
  • РИА Новости

«Позиция РФС, мне кажется, не должна обсуждаться. Мы все настроены на то, что футбол должен вернуться. Сейчас та самая ситуация, когда все футбольные власти, менеджменты всех клубов и лиг должны приложить все усилия, чтобы вернуть футбол. Такая пауза является губительной. При этом мы прекрасно понимаем, что эта ситуация регулируется государственными органами, поэтому последнее слово за ними», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

Он отметил, что РФС совместно с РПЛ и Минспортом подготовил протокол для возобновления сезона с учётом практики чемпионатов других стран.

«Шансы возобновить чемпионат? На мой взгляд, они очень высокие. Я призываю всё футбольное сообщество прекратить дискуссии о том, нужно ли возобновлять турнир. Мы совместно с коллегами делаем всё возможное, чтобы это случилось», — добавил генсек РФС.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров. 

Ранее сообщалось, что РФС рассматривает возможность проведения отдельного турнира за место в РПЛ.

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